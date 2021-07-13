"Дипкорпус разочарован" – посол Франции о встрече с главой МВД Грузии

Главной темой обсуждения в МВД Грузии были последние события в Тбилиси и действия властей по защите основных прав и свобод граждан

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Представители дипломатического корпуса призывают правительство Грузии принять меры для защиты представителей меньшинств и СМИ.

В понедельник 12 июля послы разных стран встретились с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури и заслушали детальную информацию о последних событиях в Тбилиси и мерах, которые ведомство предприняло для защиты свободы собраний и выражения граждан.

"Мы подтвердили наше разочарование в связи с нарушением конституционного порядка, массовыми нарушениями прав человека в Тбилиси 5 июля. Вместо слов, вызывающих разногласия, мы призываем правительство принять меры для защиты всех, включая меньшинств и прессу", – написал посол Франции в Грузии Диего Колас на своей странице в Twitter.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако ситуация в городе не разрядилась.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций.

Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор Лексо Лашкарва, который скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Они требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

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