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Горящие свечи на траурной акции памяти

Журналисты в Батуми вышли на молчаливую акцию протеста

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Права человека в Грузии (96)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210713/252306003/Zhurnalisty-v-Batumi-vyshli-na-molchalivuyu-aktsiyu-protesta.html

Не гоните нас, не бейте, и не выносите предварительный приговор в случае нашей смерти – таким было посыл батумских журналистов властям

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Батумские журналисты провели молчаливую акцию "ЛекSOSтвис" (за Лексо) на Площади Европы с требованием наказать причастных к насилию.

Это была акция солидарности с теми журналистами, которые пострадали по время беспорядков 5 июля в Тбилиси, когда с ними расправлялись агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества. Одним из них был оператор ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава, похороны которого состоятся сегодня.

Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Более 50 журналистов избили, ничего подобного не могу вспомнить. Я обращаюсь ко всем: не позволяйте журналистам стать объектами преследований. Это получит необратимый характер. Происходящие тенденции очень опасны. Не гоните нас, не бейте, и не выносите предварительный приговор в случае нашей смерти", – сказала главный редактор "Батумелеби" Этери Турадзе.

Акции протеста СМИ в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями. 

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Темы:
Права человека в Грузии (96)
Теги:
Акция, Журналисты, Батуми, Грузия

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