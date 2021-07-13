Член команды Гахария заняла пост замглавы комитета по правам человека

Бучукури является одной из шести депутатов, которые в апреле текущего года покинули ряды правящей партии и стали членами команды Гахария

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Должность заместителя председателя парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции займет Анна Бучукури, которая является членом команды экс-премьера Георгия Гахария, говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Кандидатура Бучукури была представлена депутатами без фракции. Ранее на указанной должности кандидатуру Эки Херхеулидзе представила оппозиционная фракция "Единое национальное движение", однако она отказалась от поста.

Как разъяснил глава комитета Михаил Сарджвеладзе, у Бучукури есть богатый опыт работы в направлении защиты прав человека во время работы в администрации правительства, министерстве внутренних дел и министерстве юстиции.

Члены комитета единогласно поддержали ее кандидатуру.

Анна Бучукури является одной из шести депутатов, которые в апреле текущего года покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта" и стали членами команды экс-премьера Грузии Георгия Гахария. Помимо Бучукури правящую партию покинули Георгий Ходжеванишвили, Михаил Даушвили, Бека Лилуашвили, Александре Моцерелия и Шалва Кереселидзе.

Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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