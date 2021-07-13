"Ответственны все" – Гахария о беспорядках в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгия Гахария считает, что все стороны должны взять на себя ответственность за произошедшие в Тбилиси беспорядки.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, когда противники ЛГБТ-сообщества пытались помешать мероприятию "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарва, который скончался на шестой день после избиения.

"Невозможно, чтобы одна сторона обвиняла другую и называла врагом, предателем, такого не бывает. Все должны взять на себя ответственность. Государство должно нести ответственность за те институты и аппарат, которыми оно управляет в интересах граждан страны. Оппозиция должна взять ответственность за свои шаги, действия и призывы, потому что оппозиция также является частью власти", - заявил Гахария.

Как подчеркнул бывший глава грузинского правительства, любые призывы к насилию недопустимы.

"Категорически неприемлем любой призыв от любой институции, в том числе церкви, так же как и неприемлем призыв к насилию против церкви, которое никогда не может быть осуществлено в этой стране исходя из разной культурной, религиозной идентичности. Мы должны учесть это", - отметил Гахария.

Экс-премьер также выразил соболезнование семье погибшего оператора и отметил, что государство не смогло обеспечить защиту Лашкарава.

"То, что произошло 5 июля, когда государство не выполнило его основную функцию и не смогло защитить ни Лексо Лашкарава, ни других журналистов, других граждан Грузии, это более чем достаточно. Мне не нужны большие расследования, чтобы сделать выводы. Я здесь вижу основную причину, когда государство не выполняет свою базовую функцию, это развалившиеся институты", - отметил Гахария.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром 11 июля в собственной квартире. За шесть дней до этого он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. За день до смерти Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "ТВ Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как рассказала журналист "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями.

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