Экс-спикер парламента Грузии присоединился к бойкоту оппозиции

Очередной демарш части оппозиции связан с известными событиями 5 июля в Тбилиси, ответственность за которые они возлагают на власти

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, ныне независимый депутат Давид Бакрадзе присоединяется к бойкоту оппозиции и отказывается принимать участие в каждодневной работе законодательного органа.

Оппозиционные партии "Единое национальное движение, "Лело" и "Стратегия Агмашенебели" после того, как в парламент не впустили журналистов и выдворили их депутатов из зала заседаний, объявили бойкот. Оппозиционные депутаты заявили, что примут участие лишь в процессе выражения недоверия правительству и голосовании по конституционным изменениям для перехода на пропорциональную систему выборов.

"Безусловно, я полностью разделаю эту позицию и присоединяюсь. На том фоне, когда преступление не только не расследовано и виновные не наказаны, но и правительство делает все, чтобы обвинить Лексо Лашкарава (оператор ТВ "Пирвели) в собственной смерти, мне кажется невообразимым входить в зал пленарных заседаний парламента и обсуждать законы", - заявил Бакрадзе.

Решение оппозиционеров подверглась критике со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта". По словам члена парламентского большинства Шалвы Папуашвили, тем самым они нарушают компромиссное соглашение, предложенное президентом Европейского совета Шарля Мишеля.

"Мы знаете, что "Национальное движение" не подписало соглашения от 19 апреля и так вошло в парламент. Что касается других партий, я хотел бы им напомнить, что одно из главных обязательств, которое они взяли на себя соглашением от 19 апреля, – это участие в парламентской деятельности. Так что отказ от парламентской деятельности является отказом от соглашения 19 апреля", - отметил Папуашвили.

Смерть оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси, вызвала волну протеста грузинских медиа. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Однако у МВД Грузии оказалась своя версия причины смерти оператора, согласно которой Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями.

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