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Протестующие скандируют лозунги. Акция протеста у здания парламента Грузии из-за смерти Лексо Лашкарава

США следят за ситуацией в Грузии - представитель госдепа

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (32)
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Sputnik Грузия
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Представитель госдепартамента призывал грузинские власти защищать своих граждан и журналистов - в интересах свободы слова

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Мы следим за ситуацией, привержены тому, чтобы те, кто ответственен за насилие были привлечены к ответственности, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс, сообщает РИА Новости.

Консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов. По данным МВД Грузии, пострадали 53 представителя СМИ. Один из операторов, Лексо Лашкарава получил тяжелые травмы и ему была проведена срочная операция. После выписки из больницы, Лашкарава нашли мертвым в воскресенье утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства, который продлился в понедельник.

Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Оператора "ТВ Пирвели" похоронили на Сабурталинском кладбище

Как заявил Прайс на брифинге во вторник, Вашингтон отслеживает ситуацию в Грузии.

Он призвал грузинские власти защищать своих граждан и журналистов - в интересах свободы слова. "Мы напоминаем им об этом", - сказал Прайс.

На вопрос о будущем премьер-министра Грузии в связи с акциями протеста с требованием об отставке правительства, Прайс заявил, что это должно быть решением народа страны. Он также не стал отвечать на вопрос о санкциях в отношении тех, кто ответственен за происходящее.

"У нас есть много инструментов, чтобы добиться ответственности, санкции - один из инструментов, но мы не предвосхищаем подобные шаги", - сказал он.

Перекрытый протестующими проспект Руставели. Акция протеста из-за смерти оператора Лексо Лашкарава в июле 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Импичмент правительству Грузии под вопросом: сможет ли оппозиция объединиться?

Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства Ираклия Гарибашвили 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить.

МВД Грузии 12 июля сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков. Оппозиция заявляет, что он стал "жертвой системы".

Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (32)
Теги:
Госдепартамент США, США, Акции протеста, Грузия

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Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
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