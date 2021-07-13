США следят за ситуацией в Грузии - представитель госдепа

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Мы следим за ситуацией, привержены тому, чтобы те, кто ответственен за насилие были привлечены к ответственности, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс, сообщает РИА Новости.

Консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов. По данным МВД Грузии, пострадали 53 представителя СМИ. Один из операторов, Лексо Лашкарава получил тяжелые травмы и ему была проведена срочная операция. После выписки из больницы, Лашкарава нашли мертвым в воскресенье утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства, который продлился в понедельник.

Как заявил Прайс на брифинге во вторник, Вашингтон отслеживает ситуацию в Грузии.

Он призвал грузинские власти защищать своих граждан и журналистов - в интересах свободы слова. "Мы напоминаем им об этом", - сказал Прайс.

На вопрос о будущем премьер-министра Грузии в связи с акциями протеста с требованием об отставке правительства, Прайс заявил, что это должно быть решением народа страны. Он также не стал отвечать на вопрос о санкциях в отношении тех, кто ответственен за происходящее.

"У нас есть много инструментов, чтобы добиться ответственности, санкции - один из инструментов, но мы не предвосхищаем подобные шаги", - сказал он.

Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства Ираклия Гарибашвили 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить.

МВД Грузии 12 июля сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков. Оппозиция заявляет, что он стал "жертвой системы".