Президент Грузии назначила судью Конституционного суда страны

Назначение нового судьи понадобилось, так как 26 июля истекают полномочия судьи Конституционного суда Тамаза Цабуташвили

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила судьей Конституционного суда профессора юридического факультета Тбилисского государственного университета Георгия Тевдорашвили, говорится в сообщении администрации президента.

Тевдорашвили будет занимать эту должность в течение 10 лет.

Он запомнился обществу как кандидат в судьи Верховного суда Грузии в 2019 году. Основная специализация нового судью – Конституционное право.

Назначение нового судьи понадобилось, так как 26 июля истекают полномочия судьи Конституционного суда Тамаза Цабуташвили, назначенного по квоте президента Грузии.

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