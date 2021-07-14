Четыре грузинских телеканала прекратили вещание и требуют отставки премьер-министра

На экранах "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" с утра черный фон, на котором идет список 53 журналистов, ставших жертвами насилия

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. "В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" – с таким требованием четыре грузинских телеканала на 24 часа прекратили вещание.

На экранах телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Один из них – оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами человек 20, оставив лежать в луже крови.

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Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов. Лексо Лашкарава похоронили 13 июля.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества вечером 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на журналистов группы.

Агрессивные противники прайда избивали журналистов, мешали работать представителям СМИ, ломали аппаратуру, нападали и громили офисы неправительственных организаций.

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