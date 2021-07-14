Гахария назвал свою цель: покончить с "Нацдвижением"

Экс-премьер Грузии считает, что его партии под силу то, чего за все эти годы не смогла сделать правящая партия "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Партия "За Грузию" станет той силой, которая покончит с "Национальным движением" в Грузии, такое обещание дал лидер партии – экс-премьер Георгий Гахария на открытии офиса партии во Мцхета (регион Мцхета-Мтианети).

По его словам "Грузинская мечта" либо не может, либо не хочет покончить с "Нацдвижением".

"Судя по тому, что я вижу сегодня – "мечта" и "Национальное движение" подпитывают друг друга и все больше и больше сближаются, и это убеждает меня, что мы те, кто объединяется за Грузию. Будем той силой, которая, в первую очередь, должна победить "Национальное движение". Мы должны смотреть правде в глаза, и, к сожалению, правда в том, что сегодняшняя "мечта" не в силах сделать это. И что еще печальнее, я все больше сомневаюсь, что она этого хочет", – заявил Гахария.

Выход из существующего кризиса он видит в приходе в политику новых сил, добросовестной молодежи. По словам лидера партии "За Грузию", на предстоящих местных выборах он даст дорогу именно молодежи.

"Нашей главной целью должна быть молодежь. Мы должны открыть путь молодым людям в политику – добросовестным и профессиональным молодым людям. Молодые люди будут первыми в нашем списке, молодые люди будут кандидатами в мэры и кандидатами в сакребуло (горсоветы) будут тоже молодые люди. По-другому не получится – одни и те же лица, начиная с Советского Союза. Их нужно забыть", – считает Гахария.

Комментируя последние события в стране, он жестко осудил насилие, в особенности против журналистов.

"Еще раз повторю – насилие порождает только насилие и ничего больше. Это то, как обычный гражданин Грузии теряет надежду и веру в государство. Это самая большая проблема на сегодня, это системная проблема", – сказал Георгий Гахария.

Партия "За Грузию" открыла уже пять офисов по стране – в Зугдиди, Гори, Поти, Батуми и во Мцхета, и начала готовиться к своим первым выборам.

Выборы в органы местной власти в Грузии пойдут в октябре. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, будут назначены досрочные парламентские выборы. Основным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах может выступить именно партия экс-премьера.

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