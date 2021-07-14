14:17 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Флаги ЕС на фоне здания Еврокомиссии в Брюсселе

Помощь ЕС Грузии под вопросом? Еврокомиссия недовольна назначением новых судей

© AFP / EMMANUEL DUNAND
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (341)
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252315972.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210714/252315891/Pomosch-ES-Gruzii-pod-voprosom-Evrokomissiya-nedovolna-naznacheniem-novykh-sudey.html

Шесть судей Верховного суда парламент Грузии, вопреки призывам международных организаций отложить этот вопрос до проведения судебной реформы, назначил в понедельник

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Назначение новых судей в Грузии, вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, ставит под угрозу независимость судебной системы и доверие к ней, так оценивает начатую в парламенте Грузии правящей партией процедуру назначения судей Верховного суда пресс-спикер Еврокомиссии Питер Стано.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

Верховный суд Грузии
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Вопреки всему: у Грузии шесть новых судей Верховного суда

Как отмечено в заявлении пресс-спикера Еврокомиссии, в понедельник парламент Грузии поддержал шесть судей Верховного суда, несмотря на призывы Европейского Союза приостановить процесс назначения и пересмотреть его, чтобы привести процесс отбора кандидатов в соответствие с европейскими стандартами. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) недавно в своем промежуточном отчете выразило озабоченность по поводу справедливости и равенства процесса выдвижения кандидатов.

"Назначения противоречат ключевым положениям соглашения от 19 апреля, согласно которым, все текущие назначения должны быть приостановлены, все рекомендации Венецианской комиссии должны быть полностью выполнены и в целом независимость, подотчетность и качество системы правосудия должна быть повышена в процессе широкомасштабной, инклюзивной и разработанной с участием всех партий реформы", – говорится в заявлении.

Пересмотр процесса отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии до начала назначения также является согласованным предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы Евросоюза, на которой данный шаг может отрицательно повлиять, говорится в заявлении.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии на следующей неделе начнет собеседования с кандидатами в судьи

"Таким образом, это голосование – упущенная возможность для правительства Грузии заявить о своей приверженности подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события содержат угрозу независимости судебной власти и общественному доверию к нему. Евросоюз открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и дальнейших действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии", – заявляет пресс-секретарь Европейской комиссии.

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Парламент Грузии (341)
Теги:
Еврокомиссия, Суд, Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге
Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться