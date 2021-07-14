Помощь ЕС Грузии под вопросом? Еврокомиссия недовольна назначением новых судей

Шесть судей Верховного суда парламент Грузии, вопреки призывам международных организаций отложить этот вопрос до проведения судебной реформы, назначил в понедельник

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Назначение новых судей в Грузии, вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, ставит под угрозу независимость судебной системы и доверие к ней, так оценивает начатую в парламенте Грузии правящей партией процедуру назначения судей Верховного суда пресс-спикер Еврокомиссии Питер Стано.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

Как отмечено в заявлении пресс-спикера Еврокомиссии, в понедельник парламент Грузии поддержал шесть судей Верховного суда, несмотря на призывы Европейского Союза приостановить процесс назначения и пересмотреть его, чтобы привести процесс отбора кандидатов в соответствие с европейскими стандартами. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) недавно в своем промежуточном отчете выразило озабоченность по поводу справедливости и равенства процесса выдвижения кандидатов.

"Назначения противоречат ключевым положениям соглашения от 19 апреля, согласно которым, все текущие назначения должны быть приостановлены, все рекомендации Венецианской комиссии должны быть полностью выполнены и в целом независимость, подотчетность и качество системы правосудия должна быть повышена в процессе широкомасштабной, инклюзивной и разработанной с участием всех партий реформы", – говорится в заявлении.

Пересмотр процесса отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии до начала назначения также является согласованным предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы Евросоюза, на которой данный шаг может отрицательно повлиять, говорится в заявлении.

"Таким образом, это голосование – упущенная возможность для правительства Грузии заявить о своей приверженности подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события содержат угрозу независимости судебной власти и общественному доверию к нему. Евросоюз открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и дальнейших действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии", – заявляет пресс-секретарь Европейской комиссии.

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.

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