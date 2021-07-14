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Георгий Гахария у зугдидского офиса своей партии За Грузию

Пополнение в команде Гахария: еще семь депутатов ушли из "Грузинской мечты"

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210714/252317211/Popolnenie-v-komande-Gakhariya-esche-sem-deputatov-ushli-iz-Gruzinskoy-mechty.html

На сегодняшний день, согласно опросам, партия бывшего премьера занимает третье место по популярности

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Семь депутатов сакребуло (районной администрации) района Хашури (регион Шида Картли) покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и примкнули к партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", говорится в сообщении пресс-службы партии.

Заявлении об уходе из правящей партии сделали председатель фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Важа Харшиладзе, председатель фракции "Грузинская мечта - Промышленники" Джондо Капанадзе и его заместитель – Эмзар Мурджикнели. Также команду "Мечты" покинули Ирине Гелашвили, Мамука Цикаришвили, Звиад Тепнадзе и Анна Харебава – все они занимали должности председателей комиссий в сакребуло района Хашури.

"В связи с нынешней ситуацией, поскольку "Грузинская мечта", правительство дистанцировалось от принципов и целей, за которые мы боролись в 2012 году, мы покидаем большинство и продолжаем бороться не против кого-либо, а за лучшее будущее для нашей страны. Мы продолжаем борьбу вместе с командой господина Георгия Гахария", – заявили депутаты на брифинге.

Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Партия "За Грузию" открыла уже пять офисов по стране – в Зугдиди, Гори, Поти, Батуми и во Мцхета, и начала готовиться к своим первым выборам.

Выборы в органы местной власти в Грузии пойдут в октябре. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, будут назначены досрочные парламентские выборы. Основным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах может выступить именно партия экс-премьера.

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