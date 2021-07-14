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Каха Каладзе

СМИ: Каладзе прервал визит в Баку и спешно возвращается в Тбилиси

photo : press-service of Tbilisi City Hall
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (645)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210714/252319332/SMI-Kaladze-prerval-vizit-v-Baku-i-speshno-vozvraschaetsya-v-Tbilisi.html

Причины, которые вынудили Каху Каладзе отказаться от посещения матча бакинского "Нефтчи" и тбилисского "Динамо", не называют ни в мэрии, ни в центральном офисе "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе раньше времени завершил свой визит в Баку спешно возвращается в Тбилиси, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Каладзе планировал присутствовать на матче бакинского "Нефтчи" и тбилисского "Динамо", который пройдет сегодня в Баку, но планы мэра внезапно поменялись.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе
photo: Kakha Kaladze Official / FB
Мэр Тбилиси отправится в Баку

Данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли в мэрии Тбилиси и в центральном офисе правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", генеральным секретарем которой является Каладзе.

В ходе своего официального визита мэры Тбилиси и Баку подписали меморандум о сотрудничестве и побратимстве двух городов. Каха Каладзе в также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества как двух столиц, так и в целом двух стран. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (645)
Теги:
Визит, Баку, Каха Каладзе, Грузия

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