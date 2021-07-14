СМИ: Каладзе прервал визит в Баку и спешно возвращается в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе раньше времени завершил свой визит в Баку спешно возвращается в Тбилиси, об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Каладзе планировал присутствовать на матче бакинского "Нефтчи" и тбилисского "Динамо", который пройдет сегодня в Баку, но планы мэра внезапно поменялись.
Данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли в мэрии Тбилиси и в центральном офисе правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", генеральным секретарем которой является Каладзе.
В ходе своего официального визита мэры Тбилиси и Баку подписали меморандум о сотрудничестве и побратимстве двух городов. Каха Каладзе в также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества как двух столиц, так и в целом двух стран.
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