"Гирчи – больше свободы" расширяет сеть офисов к выборам

Это первый случай, когда "Гирчи – больше свободы" открыла офис за пределами Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Партия самого оригинального политика Грузии Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" приняла решение расшириться в регионы к местным выборам и открыла офис в Батуми.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло) в 64 районах.

"Это первый случай, когда "Гирчи – больше свободы" открыла офис за пределами Тбилиси. Все сделали наши местные сторонники, и мы хотим, чтобы к выборам подобное формирование офисов было и в других городах и районных центрах", – сказал Джапаридзе журналистам.

Ранее Джапаридзе объявил о необычном отборе кандидатов к выборам в органы местной власти.

Он предложил всем желающим стать мэрами или депутатами сакребуло, заполнив заявку и став официальным кандидатом.