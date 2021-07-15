10:43 15 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7084
  • 100 RUB4.2381
  • USD3.1430
Поиск
Лидер партии Гирчи - больше свободы! Зураб Джапаридзе в парламенте Грузии

"Гирчи – больше свободы" расширяет сеть офисов к выборам

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (20)
6610
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/14/251521065.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210715/252321875/Girchi-bolshe-svobody-rasshiryaet-set-ofisov-k-vyboram.html

Это первый случай, когда "Гирчи – больше свободы" открыла офис за пределами Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Партия самого оригинального политика Грузии Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" приняла решение расшириться в регионы к местным выборам и открыла офис в Батуми.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло) в 64 районах.

"Это первый случай, когда "Гирчи – больше свободы" открыла офис за пределами Тбилиси. Все сделали наши местные сторонники, и мы хотим, чтобы к выборам подобное формирование офисов было и в других городах и районных центрах", – сказал Джапаридзе журналистам.

Ранее Джапаридзе объявил о необычном отборе кандидатов к выборам в органы местной власти.

Он предложил всем желающим стать мэрами или депутатами сакребуло, заполнив заявку и став официальным кандидатом.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (20)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться