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Шарль Мишель во время визита в Грузию

Щарль Мишель возвращается - президент Евросовета едет в Грузию разбираться что происходит

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Политика
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Sputnik Грузия
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Шарль Мишель едет в Грузию на фоне нового бойкота парламента большинства оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель в ближайшее время прибудет в Грузию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Шарль Мишель является автором документа по выходу из политического кризиса, подписанного частью оппозиции и правящей партией 19 апреля. В данный момент между оппозицией и "Грузинской мечтой" ведутся серьезные споры на тему выполнения документа.

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© Sputnik / STRINGER
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"Визит планируется, и, насколько я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля: и какие риски ожидались, и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено", – сказал Кобахидзе.

По его словам, президенту Европейского совета будет предоставлена полная информация о расследовании и задержаниях.

Шарль Мишель едет в Грузию на фоне нового бойкота парламента большинства оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля.

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям.

Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишится финансовой помощи ЕС.

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