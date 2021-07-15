Гахария открыл региональный офис своей партии в Душети

У партии экс-премьера "За Грузию" уже шесть региональных офисов. До Душети они появились в Зугдиди, Гори, Поти, Батуми и Мцхета

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария открыл региональный офис партии в Душети (регион Мцхета-Мтианети).

По информации пресс-службы, Гахария встретился с населением Душети, Пасанаури, Млета, Ананури и ознакомил их с программой партии.

Экс-премьер открыл офис вместе с членами своей команды Шалвой Кереселидзе, Натией Мезвришвили и Экой Вепхвадзе.

Партия "За Грузию" открыла уже шесть офисов по стране – в Зугдиди, Гори, Поти, Батуми, во Мцхета и Душети, и начала готовиться к своим первым выборам.

Выборы в органы местной власти в Грузии пойдут в октябре. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, будут назначены досрочные парламентские выборы.

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