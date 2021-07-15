Оппозиции не хватает подписей для импичмента правительству Грузии

Для начала процедуры оппозиционным депутатам не хватает еще четырех голосов, а для ее завершения – 30

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Для начала процедуры импичмента правительству Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили оппозиции не хватает четырех голосов, об этом заявил генеральный секретарь партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.

"Мы были инициаторами объявления процедуры недоверия, но "Стратегия Агмашенебели" не так уж велика, чтобы собрать 50 человек. Несколько политических групп сформируют позицию по данному вопросу. Как только у нас будет 50 подписей, сразу же начнем объявлять вотум недоверия", – заявил Манджгаладзе.

Инициаторы импичмента правительству уже набрали 46 голосов: 32 голоса – фракции "Нацдвижения" и по 7 – фракций "Лело – партнерство для Грузии" и "Группа реформ Шарля Мишеля".

Для начала процедуры им не хватает еще четырех голосов, а для ее завершения – 30.

У оппозиции в парламенте всего 66 мест, однако не вся оппозиция согласна с импичментом, в том числе "Гирчи" и члены команды экс-премьера Георгия Гахария.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" также равнодушно отнеслись к угрозам объявления недоверия их премьер-министру. Представители большинства уверены, что оппозиция ничего не добьется процедурой недоверия.

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