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Полицейские задерживают протестующих у офиса партии Грузинская мечта. Акция в связи с гибелью Лексо Лашкарава 12 июля 2021 года

Беспорядки в Тбилиси: задержаны еще два человека

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (38)
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Sputnik Грузия
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МВД Грузии продолжает работать для выявления и задержания людей, участвовавших в беспорядках в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали еще двух молодых мужчин, участвовавших в актах насилия в отношении журналистов в Тбилиси, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Десятки телекамер на траурной церемонии. Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Независимый эксперт ставит под сомнение версию МВД Грузии о причинах смерти оператора

По данным следствия, 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели обвиняемые нанесли физическое и словесное оскорбление оператору телеканала "ТВ Пирвели" во время исполнения им служебных обязанностей. Случай произошел на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия.

Кроме того, один из обвиняемых в тот же день нанес физическое оскорбление рядовому гражданину у церкви Кашвети.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
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К этому времени идентифицировано и задержано 23 человека – участников беспорядков 5 июня.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (38)

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Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
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