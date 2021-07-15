No comment – представители "Грузинской мечты" объявили бойкот оппозиционным СМИ

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказываются давать комментарии журналистам четырех телеканалов, которые на сутки прекратили вещание в знак протеста.

ТВ "Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" 14 июля весь день демонстрировали на черном фоне список из 53 журналистов, пострадавших во время беспорядков в Тбилиси, требуя отставки премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили и наказать всех насильников. Телеканалы возобновили вещание утром в четверг.

"Мы не дадим вам комментариев до тех пор, пока руководители и лица этих телеканалов заняты получением политических дивидендов за счет смерти человека", – заявил депутат от большинства Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, руководители и представители средств массовой информации должны прекратить политическую активность.

Грузинские СМИ начали акции протеста после смерти оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Он скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров и наказания виновных в насилии над журналистами. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности и тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

Протест грузинских СМИ продолжается, в субботу на проспекте Руставели назначена очередная акция.

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