Глава МВД Грузии предстанет перед депутатами парламента 18 июля

Почему 5-6 июля не удалось предотвратить беспорядки и насилие, какие силы были брошены МВД на охрану правопорядка в столице 5-6 июля - на эти и другие вопросы придется ответить Вахтангу Гомелаури в воскресенье

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури предстанет перед парламентом 18 июля.

Министру придется отвечать на вопросы депутатов по событиям 5-6 июля в Тбилиси.

В понедельник, 12 июля, Гомелаури уже встретился с дипломатическим корпусом. Дипломаты заслушали детальную информацию о последних событиях в столице и мерах, которые ведомство предприняло для защиты свободы собраний и выражения граждан и обеспечения правопорядка.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – марш был отменен. Однако ситуация в городе не разрядилась.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций.

Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор Лексо Лашкарава, который скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Они требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

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