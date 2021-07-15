Послы стран ЕС в Грузии обеспокоены беспорядками в Тбилиси

Все факты насилия в Тбилиси должны быть расследованы эффективно и оперативно, подчеркнули представители дипкорпуса

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Руководители аккредитованных в Грузии миссий Евросоюза направили письмо правительству Грузии в связи произошедшими в Тбилиси беспорядками.

Адресатом письма 25 послов является министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Однако, "признавая более широкую ответственность правительства Грузии", копии письма также были направлены премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру юстиции Рати Брегадзе и министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани.

"Обращаемся к вам, чтобы поделиться обеспокоенностью по поводу недавних событий, которые бросили тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как основного защитника прав человека… Свобода мирных собраний и выражения мнений является фундаментальным универсальным правом человека и гарантируется Конституцией Грузии. Несмотря на это, 5 июля ЛГБТКЮ+ участники "Тбилиси Прайда" не смогли воспользоваться этими правами из-за неминуемого риска для их безопасности", - говорится в письме.

Участники контракции осуществили организованное насилие, мишенью которого были гражданские активисты и журналисты, и это вызывает тревогу, отмечено в заявлении.

"В этом контексте напоминаем, что в любой демократической стране журналисты должны иметь возможность безопасно и надежно выполнять свою работу. Насилие недопустимо, и его прощение недопустимо", - отмечено в письме.

Руководители аккредитованных в Грузии миссий ЕС также выразили соболезнования в связи с кончиной оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава и отметили, что ждут результатов расследования причин его смерти.

"Мы сожалеем, что власти публично не призвали к защите тех, кто мирно праздновал мероприятия, связанные с прайдом; также не было принято никаких других необходимых мер для предотвращения или пресечения выступлений, направленных на разжигание вражды. Наконец, не обеспечили достаточной защиты, когда против активистов и журналистов предпринимались насильственные действия", - отмечено в письме.

Евросоюз и Грузия привержены принципу, согласно которому права человека универсальны и неделимы и касаются всех людей, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

"Активная риторика против этих ценностей также создает угрозу для национальной безопасности и увеличивает уязвимость грузинской демократии, которая уже сталкивается со значительными рисками, связанными с дезинформацией", - говорится в письме.

На этом фоне руководители миссии ЕС призвали власти незамедлительно предпринять соответствующие политические и юридические меры.

"Все инциденты с применением насилия и преступные деяния должны быть расследованы эффективно, оперативно и должным образом наказаны по всей строгости закона. В то же время, мы призываем все соответствующие ведомства поддерживать верховенство закона и действовать для эффективного предотвращения подобных преступных действий в будущем. Неотъемлемой частью этих усилий должны стать дальнейшие действия по предотвращению языка ненависти, разжигания вражды и нетерпимости", - говорится в письме.

В то же время, руководители аккредитованных в Грузии миссий ЕС призвали все стороны действовать ответственно и воздерживаться от действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию.

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