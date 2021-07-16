ЦИК Грузии может возглавить Георгий Каландаришвили

Каландаришвили уже получил поддержку юридического комитета, теперь ему нужно заручиться поддержкой хотя бы большинства в парламенте, чтобы возглавить Центризбирком и провести местные выборы в октябре

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал кандидатуру Георгия Каландаришвили на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях.

За кандидатуру 37-летнего Каландаришвили, который возглавлял департамент по управлению человеческими ресурсами в ЦИК, проголосовали 10 депутатов.

Что касается второго кандидата в председатели Центризбиркома, за 31-летнего главу юридического департамента ЦИК Георгия Сантуриани проголосовали всего четыре депутата.

"Было задано множество вопросов о деятельности кандидатов, их видении, и комитет поддержал соответствующую кандидатуру. Этот вопрос уже будет рассмотрен на пленарном заседании, где на голосование также будут поставлены и те кандидаты, которым не была дана рекомендация со стороны комитета", – заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Парламентская оппозиция уже заявила, что не поддержит ни одного из представленных на пост главы ЦИК кандидатов.

"Мы не поддержим кандидатов на пост председателя ЦИК, поскольку, к сожалению, этот процесс велся не таким образом, чтобы мы получили более широкий выбор и много хороших, независимых кандидатов смогли бы принять участие в этом процессе", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

Согласно новым правилам, если кандидат в председатели ЦИК получит поддержку 2/3 депутатского корпуса, он займет эту должность сроком на пять лет. При поддержке 76 депутатов срок его полномочий составит всего полгода, которых хватит только для проведения одних выборов.

"Они нагло пытаются назначит покорного председателя ЦИК с низким кворумом, так как знают, что оппозиция не поддержит, провалит голосование оба раза, не будет 100 голосов. Но их устроит и председатель ЦИК с шестимесячным сроком для фальсификации этих выборов", – заявил депутат от партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

В октябре этого года в Грузии должны состоятся выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в Грузии будут назначены новые парламентские выборы.

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