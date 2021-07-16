Госдеп США призвал власти Грузии приостановить назначение судей Верховного суда

Госдепартамент США считает, что правящая партия Грузии должна воздержаться от кадровой политики в судебной системе до проведения в ней кардинальной реформы

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией, говорится в заявлении Госдепа США.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

Как отмечено в заявлении Госдепа, соглашение, подписанное при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, обязывало подписавшие стороны приостановить "все текущие назначения" в Верховный суд до принятия "амбициозной судебной реформы".

"Мы призываем власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до проведения всеобъемлющей, прозрачной и инклюзивной судебной реформы. На это согласились политические лидеры Грузии, в том числе правящая партия", – отмечено в заявлении Госдепа.

Здесь же подчеркивается, что неспособность сделать это еще больше подорвет доверие грузинской общественности и международного сообщества к грузинской судебной системе, и рискует поставить под удар демократическое развитие Грузии. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля может также ослабить доверие инвесторов и снизить устойчивость политических и социальных институтов Грузии.

"Соединенные Штаты призывают грузинские власти восстановить свою приверженность демократическим принципам и верховенству закона, укрепив при этом свое партнерство с Соединенными Штатами и международным сообществом", – говорится в заявлении.

Ранее в среду пресс-спикер Еврокомиссии Питер Стано выразил обеспокоенность назначением новых судей Верховного суда Грузии вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, отметив, что это ставит под угрозу независимость грузинской судебной системы и доверие к ней. Пресс-спикер Еврокомиссии также указал, что назначение судей Верховного суда может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза.

Отдельно Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в своем промежуточном отчете выразило озабоченность по поводу справедливости и равенства процесса выдвижения кандидатов и призвало осуществить важную реформу.

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