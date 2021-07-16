Грузинские журналисты в режиме протеста: генпрокурору направлено письмо

Журналисты требуют от генпрокурора начать расследование и выявить организаторов физического насилия против представителей СМИ

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Представители грузинских СМИ проводят акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры с требованием наказать виновных в насильственных действиях в отношении журналистов 5 июля.

В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы.

Журналисты отправили в ведомство письмо на имя генерального прокурора Ираклия Шотадзе с требованием начать расследование в отношении конкретных лиц.

"Как известно, 5 июля 2021 года физическому насилию подверглись 53 журналиста, оператора и фотографа различных СМИ. Организаторами указанного насилия выступили руководители СМИ ALT-INFO. Это подтверждается рядом сделанных ими публичных заявлений и призывами к насилию", – говорится в письме.

Ранее, в пятницу, прошли обыски в квартирах организаторов акций протеста проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества, которые состоялись 5 июля.

Обыски проводились в домах главы движение "Нравственность" Гурама Палавандишвили, главы движения "Альтернативная Грузия" Константина Моргошия и основателя канала ALT-INFO Зураба Махарадзе. После обыска они все были переведены в отделение полиции. Официальные ведомства пока не делали никаких заявлений.

Всего по делу о беспорядках 5 июля задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов, однако до сих пор неприкосновенными оставались сами организаторы беспорядков.

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