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Здание прокуратуры Грузии

Грузинские журналисты в режиме протеста: генпрокурору направлено письмо

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (40)
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Журналисты требуют от генпрокурора начать расследование и выявить организаторов физического насилия против представителей СМИ

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Представители грузинских СМИ проводят акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры с требованием наказать виновных в насильственных действиях в отношении журналистов 5 июля.

В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы.

Патрульная полиция на акции протеста
© Sputnik / STRINGER
Полиция проводит в Тбилиси обыски в домах организаторов акции против ЛГБТ

Журналисты отправили в ведомство письмо на имя генерального прокурора Ираклия Шотадзе с требованием начать расследование в отношении конкретных лиц.

"Как известно, 5 июля 2021 года физическому насилию подверглись 53 журналиста, оператора и фотографа различных СМИ. Организаторами указанного насилия выступили руководители СМИ ALT-INFO. Это подтверждается рядом сделанных ими публичных заявлений и призывами к насилию", – говорится в письме.

Ранее, в пятницу, прошли обыски в квартирах организаторов акций протеста проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества, которые состоялись 5 июля.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
После обыска на допрос – организаторов акции против ЛГБТ препроводили в полицию

Обыски проводились в домах главы движение "Нравственность" Гурама Палавандишвили, главы движения "Альтернативная Грузия" Константина Моргошия и основателя канала ALT-INFO Зураба Махарадзе. После обыска они все были переведены в отделение полиции. Официальные ведомства пока не делали никаких заявлений.

Всего по делу о беспорядках 5 июля задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов, однако до сих пор неприкосновенными оставались сами организаторы беспорядков.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (40)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Журналисты, Грузия

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