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Шарль Мишель на переговорах в столице Грузии

Президент Европейского совета примет участие в международной конференции в Батуми

photo : press-service of the Parliament of Georgia
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (647)
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Sputnik Грузия
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В международной батумской конференции также примут участие президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Грузию 18 июля и примет участие в 17-й международной конференции в Батуми, говорится в информации на официальной странице конференции.

17-я ежегодной Международная конференция в Батуми откроется в понедельник, 19 июля. В конференции также примут участие президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский. Грузию на конференции будут представлять президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства.

Шарль Мишель во время визита в Грузию
© Sputnik / STRINGER
Шарль Мишель возвращается - президент Евросовета едет в Грузию разбираться, что происходит

Конференция "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" пройдет в смешанном формате – присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а участники смогут следить за выступлениями в онлайн-режиме.

В центре внимания конференции будет расширение сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС - Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно создали формат ассоциированного трио.

Помимо участия в конференции, Шарль Мишель встретится с президентом и премьер-министром Грузии и обсудит с ними текущие события в стране и процесс выполнения соглашения от 19 апреля.

В апреле этого года во время визита Шарля Мишеля в Тбилиси президент Саломе Зурабишвили предложила проводить в Грузии саммит Ассоциации с ЕС, принимать участие в котором будут также Украина и Молдова. Президент Европейского совета Шарль Мишель идею поддержал. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (647)
Теги:
Батуми, Грузия

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