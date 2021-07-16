Дом премьера Грузии охраняет усиленный наряд полиции после акции протеста

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Активисты оппозиционной партией "Единое национальное движение" устроили акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси.

Участники акции скандировали "премьера в отставку", возлагая на Гарибашвили всю ответственность за события 5 июля в столице.

"5 июля, когда нужно было защищать права человека и права журналистов, Гарибашвили, наоборот, поощрил насильников", - заявил один из участников протеста.

Полиция вывела несколько человек с территории, помешав им делать надписи на асфальте и стенах.

Немногочисленная акция вскоре завершилась.

5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. Всего по делу о беспорядках 5 июля задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов, однако до сих пор неприкосновенными оставались сами организаторы беспорядков.

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