Организаторы акции против ЛГБТ в Тбилиси не исключают своего ареста

На вопросы следствия ответили Гурам Палавандишвили с сыном, Константин Моргошия и Зураб Махарадзе, которые координировали действия участников акции противников ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Опрос лидера общественного движения "Нравственность" и членов информационной платформы "Альт-инфо" по делу о беспорядках в Тбилиси завершен в Главном управлении полиции Тбилиси, никаких обвинений предъявлено не было и все отпущены по домам.

Как заявил журналистам лидер движения "Нравственность" Гурам Палавандишвили, вопросы касались событий 5-6 июля в Тбилиси.

Контр-акция противников ЛГБТ 5 июля переросла в беспорядки, пострадали более 50 журналистов. Полиция ведет расследование, на данный момент задержаны 24 человека по обвинению в насильственных действиях в отношении журналистов.

Палавандишвили заявил, что не чувствует за собой вины, а во всем, что произошло, виноваты сами журналисты и западные дипломаты.

"К сожалению, эти посольства и журналисты довели людей до того, что произошло непредвиденное" - сказал Палавандишвили. Он также подчеркнул, что "готов был лечь под танки", если бы сторонники ЛГБТ вышли на Руставели.

Другой участник опроса, основатель "Альт-инфо" Зураб Махарадзе заявил, что не исключает ареста: "Я ответил на все вопросы. Как решит следствие, так и будет. Если на них будет оказано сильное давление с целью моего задержания, то они меня задержат. Есть давление со стороны послов, Америки, Европы".

Сегодня же на опрос были вызваны протоиерей Спиридон Цкипуришвили, основатель движения "Альтернатива для Грузии" Константин Моргошия и сын Гурама Палавандишвили Александр. К этому времени они уже покинули управление полиции.

До опроса в полиции, в домах и офисах организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества 5 июля были проведены обыски.

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