Васадзе призвал власти Грузии прекратить преследование противников ЛГБТ

Политик обвинил посольства западных стран в радикальном вмешательстве в дела страны и призвал их к конструктивным действиям

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Лидер партии "ЭРИ", бизнесмен Леван Васадзе в своем видео-обращении к правительству Грузии потребовал прекратить "несправедливое преследование патриотов", которыми он считает организаторов акций против ЛГБТ в Грузии.

В пятницу утром на опрос в полицию были вызваны протоиерей Спиридон Цкипуришвили, основатель движения "Альтернатива для Грузии" Константин Моргошия, лидеры общественного движения "Нравственность" Гурам и Александо Палавандишвили, члены информационной платформы "Альт-инфо", лидер группы "Грузинская идея" Леван Чичиуа.

До опроса в полиции в домах и офисах организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества прошли обыски.

"Сегодня утром начались массовые обыски квартир, задержания, допросы в камерах тех наших патриотов, которые защищали наши традиции и сопротивлялись параду и празднованию безнравственности в Грузии", - сказал Васадзе и обвинил западные страны во вмешательстве в дела страны.

По словам политика, "ему сложно находиться вдали от родины во время таких испытаний", когда все видят, "под каким давлением находится правительство Грузии".

"Я призываю посольства Запада, посольства европейских стран, посольство США и весь этот конгломерат подумать о радикальном изменении курса в Грузии. Остановить насилие над психикой и традициями грузинского народа", - сказал Васадзе.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в беспорядки, секс-меньшинств на улицах не было, и ярость обрушилась на журналистов. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. На данный момент МВД по обвинению в насильственных действиях в отношении журналистов 5 июля задержаны 24 человека.

Бизнесмен Леван Васадзе, который сделал состояние в России, является активным критиком Запада, сторонником пророссийского курса и называет себя защитником патриархальных ценностей. В середине мая Васадзе основал политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда) и собирается принять участие в предстоящих местных выборах.

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