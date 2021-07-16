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Леван Васадзе

Васадзе призвал власти Грузии прекратить преследование противников ЛГБТ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (38)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210716/252344304/Vasadze-prizyvaet-vlasti-Gruzii-prekratit-presledovanie-protivnikov-LGBT.html

Политик обвинил посольства западных стран в радикальном вмешательстве в дела страны и призвал их к конструктивным действиям

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Лидер партии "ЭРИ", бизнесмен Леван Васадзе в своем видео-обращении к правительству Грузии потребовал прекратить "несправедливое преследование патриотов", которыми он считает организаторов акций против ЛГБТ в Грузии.

В пятницу утром на опрос в полицию были вызваны протоиерей Спиридон Цкипуришвили, основатель движения "Альтернатива для Грузии" Константин Моргошия, лидеры общественного движения "Нравственность" Гурам и Александо Палавандишвили, члены информационной платформы "Альт-инфо", лидер группы "Грузинская идея" Леван Чичиуа.

Противники ЛГБТ провели акцию протеста
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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До опроса в полиции в домах и офисах организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества прошли обыски.

"Сегодня утром начались массовые обыски квартир, задержания, допросы в камерах тех наших патриотов, которые защищали наши традиции и сопротивлялись параду и празднованию безнравственности в Грузии", - сказал Васадзе и обвинил западные страны во вмешательстве в дела страны. 

По словам политика, "ему сложно находиться вдали от родины во время таких испытаний", когда все видят, "под каким давлением находится правительство Грузии".

Активисты ортодоксы на акции у парламента против сторонников ЛГБТ
© Sputnik / STRINGER
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"Я призываю посольства Запада, посольства европейских стран, посольство США и весь этот конгломерат подумать о радикальном изменении курса в Грузии. Остановить насилие над психикой и традициями грузинского народа", - сказал Васадзе.

  • Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в беспорядки, секс-меньшинств на улицах не было, и ярость обрушилась на журналистов. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. На данный момент  МВД по обвинению в насильственных действиях в отношении журналистов 5 июля задержаны 24 человека.
  • Бизнесмен Леван Васадзе, который сделал состояние в России, является активным критиком Запада,  сторонником пророссийского курса и называет себя защитником патриархальных ценностей.  В середине мая Васадзе основал политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда) и собирается принять участие в предстоящих местных выборах.

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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (38)

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