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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Парламент Грузии рассматривает вопрос лишения полномочий депутатов оппозиции

photo: Parlament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (348)
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Статья Конституции предполагает лишение депутатских полномочий тем депутатам, которые пропустили больше половины заседаний пленарной сессии

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Парламент Грузии за несколько часов до выступления министра внутренних дел Грузии рассматривает вопрос о лишении полномочий 52 депутатов парламента от оппозиции.

Как заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили, причиной лишения полномочий стала норма Конституции, которая предполагает лишение депутатских полномочий тем депутатам, которые пропустили больше половины заседаний пленарной сессии.

Шалва Папунашвили
photo: Shalva Papuashvili / FB
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В списке все депутаты от партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Закон и право", "Новый политический центр – Гирчи", "Гирчи – больше свободы", "Время".

Оппозиция с начала заседаний пропускала заседания парламента из-за бойкота в знак протеста против результата выборов. Она вошла в парламент после подписания соглашения с властью при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

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Темы:
Парламент Грузии (348)

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