Огранизаторов акции протеста журналистов не пустили в парламент Грузии

ТБИЛИСИ, 18 июл - Sputnik. Оппозиционные журналисты проводят акцию протеста перед парламентом Грузии – они требуют пропустить их в здание, чтобы задать вопросы министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури.

Министр внутренних дел Грузии ответит сегодня на вопросы депутатов парламента по событиям 5-6 июля в Тбилиси.

Ранее парламент Грузии выступил с заявлением о введении дополнительных мер безопасности. Как говорится в заявлении, в соответствии с регламентом, установленным распоряжением спикера парламента Грузии от 30 декабря 2016 года, доступ к зданию парламента сегодня будет ограничен.

По словам председателя парламента Грузии Кахи Кучава, в зал заседаний допущены журналисты, которые были аккредитованы заранее.

"СМИ могли представить списки тех, кто будет в здании, всего списки передали 100 СМИ. Информация о том, что пропуска допущены, но кого-то не пускают в парламент, - неправда. Исходя из того, что происходило в зале на прошлом заседании, мы не могли допустить гостей, которых пригласила оппозиция", - отметил Кучава.

Запланированный 5 июля в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. Они заняли территорию у здания парламента и станции метро Руставели. Сначала противники ЛГБТ уничтожили у здания парламента палатки активистов оппозиции, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте событий. Всего от их действий пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты.

По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности. В то же время глава МВД Грузии отметил, что нападение было организованным и следствие работает в этом направлении. На данный момент всего полиция задержала 25 человек за нападения на журналистов.

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