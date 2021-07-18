Парламент Грузии провалил вопрос о лишении полномочий 52 депутатов от оппозиции

Правящая партия не поддержала решение о лишении мандатов оппозиционных депутатов, заявил представитель большинства

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" провалила вопрос о лишении полномочий 52 депутатов от оппозиции .

Вопрос лишения полномочий оппозиционных партий встал из-за нормы Конституции, которая предполагает лишение мандата депутата парламента Грузии в случае пропуска этим депутатом более половины заседаний сессии.

Голосование проводилось поименно по депутатам от партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Закон и право", "Новый политический центр – Гирчи", "Гирчи – больше свободы", "Время".

"Сегодня фракция "Грузинская мечта" не поддержит решение о лишении мандатов оппозиционных коллег исходя из существующего контекста, в том числе и политического", - сказал лидер фракции Мамука Мдинарадзе до начала голосования.

Голосование проходило за несколько часов до выступления в парламенте министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури по событиям 5 июля, которому оппозиция приготовила ряд критических вопросов.

Оппозиция с начала пленарной сессии пропускала заседания парламента из-за бойкота в знак протеста против результата выборов. Она вошла в парламент после подписания соглашения с властью при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

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