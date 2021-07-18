14:56 18 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Парламент Грузии - начало заседания

Парламент Грузии провалил вопрос о лишении полномочий 52 депутатов от оппозиции

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (348)
17501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/02/250775565.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210718/252352414/Parlament-Gruzii-provalil-vopros-o-lishenii-polnomochiy-52-deputatov-ot-oppozitsii.html

Правящая партия не поддержала решение о лишении мандатов оппозиционных депутатов, заявил представитель большинства

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" провалила вопрос о лишении полномочий 52 депутатов от оппозиции .

Вопрос лишения полномочий оппозиционных партий встал из-за нормы Конституции, которая предполагает лишение мандата депутата парламента Грузии в случае пропуска этим депутатом более половины заседаний сессии.

Давид Бакрадзе
© Sputnik / Denis Aslanov
Экс-спикер парламента Грузии присоединился к бойкоту оппозиции

Голосование проводилось поименно по депутатам от партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Закон и право", "Новый политический центр – Гирчи", "Гирчи – больше свободы", "Время".

"Сегодня фракция "Грузинская мечта" не поддержит решение о лишении мандатов оппозиционных коллег исходя из существующего контекста, в том числе и политического", - сказал лидер фракции Мамука Мдинарадзе до начала голосования.

Голосование проходило за несколько часов до выступления в парламенте министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури по событиям 5 июля, которому оппозиция приготовила ряд критических вопросов.

Оппозиция с начала пленарной сессии пропускала заседания парламента из-за бойкота в знак протеста против результата выборов. Она вошла в парламент после подписания соглашения с властью при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Парламент Грузии (348)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Правовед: независимый суд – залог развития государства
Правовед: независимый суд – залог развития государства
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться