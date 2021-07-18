Парламент Грузии не смог утвердить председателя ЦИК на пять лет

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция не смогли прийти к консенсусу по вопросы кандидата в председатели ЦИК Грузии, и таким образом ни один из двух кандидатов не был выбран на полный срок - 5 лет.
В результате голосования один из кандидатов Георгий Каландаришвили получил 82 голоса вместо 100, а второй – Георгий Сантуриани, всего пять голосов.
Провал голосования вызвал недовольство правящей партии.
"Оппозиция фактически стигматизировала обычных чиновников и выразила им недоверие. Я надеюсь, что оппозиция поговорит со своими сторонниками, а после при повторном голосовании поддержит кандидатов", - сказал депутат от "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили.
В ответ на это оппозиционные партии обвинили "Грузинскую мечту" в нежелании достичь консенсуса.
"Проблема в том, что никто из "Грузинской мечты" даже не попытался согласовать кандидатуру с оппозицией", - заявил представитель партии "Гирчи" Яго Хвичия.После провала кандидатуры на пост председателя должно пройти повторное голосование по вопросу избрания главы ЦИК на полгода. Для него необходимо согласие 76 депутатов.
Согласно принятым в Избирательный Кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК Грузии на полный срок необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит повторное голосование для утверждения председателя на 6 месяцев. Для этого необходимо согласие 76 депутатов из 150.
Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.
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