Парламент Грузии не смог утвердить председателя ЦИК на пять лет

Представитель оппозиции заявил, что никто из "Грузинской мечты" даже не попытался согласовать с ними кандидатуру

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция не смогли прийти к консенсусу по вопросы кандидата в председатели ЦИК Грузии, и таким образом ни один из двух кандидатов не был выбран на полный срок - 5 лет.

В результате голосования один из кандидатов Георгий Каландаришвили получил 82 голоса вместо 100, а второй – Георгий Сантуриани, всего пять голосов.

Провал голосования вызвал недовольство правящей партии.

"Оппозиция фактически стигматизировала обычных чиновников и выразила им недоверие. Я надеюсь, что оппозиция поговорит со своими сторонниками, а после при повторном голосовании поддержит кандидатов", - сказал депутат от "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили.

В ответ на это оппозиционные партии обвинили "Грузинскую мечту" в нежелании достичь консенсуса.

"Проблема в том, что никто из "Грузинской мечты" даже не попытался согласовать кандидатуру с оппозицией", - заявил представитель партии "Гирчи" Яго Хвичия.

После провала кандидатуры на пост председателя должно пройти повторное голосование по вопросу избрания главы ЦИК на полгода. Для него необходимо согласие 76 депутатов.

Согласно принятым в Избирательный Кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК Грузии на полный срок необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит повторное голосование для утверждения председателя на 6 месяцев. Для этого необходимо согласие 76 депутатов из 150.

Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

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