Выступление главы МВД Грузии в парламенте под угрозой

К трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами оператора, и между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури началось в парламенте с инцидента, и теперь оно под угрозой.

Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкара, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами оператора и попытались занять трибуну. Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.

"Форма и смысл протеста аморальны, и аморальны по своему смыслу, когда за счет смерти журналистов пытаются себе записать очки политики. Пока не прекратится это аморальное действие, лучше не начинать рассмотрение этого вопроса", - сказал Кобахидзе.

"Единственный ответ, который мы хотим услышать от господина Гомелаури, единственное заявление, которое хочет услышать общественность, это ваша отставка и отставка Ираклия Гарибашвили. Он поощрил насилие, которое привело к смерти Лексо Лашкарава. Вы не сможете заставить нас молчать, ни нас, ни независимые СМИ ", - сказала депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Тина Бокучава.

Председатель парламента Грузии призвал убрать баннеры и фотографии, чтобы заседание продолжилось. "У протеста есть свое время, но заседание нужно продолжать без него", - сказал Кучава.

Оппозиция настаивает на продолжении заседания в баннерах. "Ничего не происходит сейчас в зале, и никто не мешает министру выступать", - сказал Георгий Вашадзе.

Министр в ходе заседания расскажет о действиях полиции 5 и 6 июля и после ответит на вопросы депутатов.

Выступление министра проходит на фоне акции протеста журналистов, которые в эти минуты требуют, чтобы их впустили в парламент.

В зале аншлаг, из 150 кресел депутатов заполнены почти все . Оппозиция обещает задать министру критические вопросы по создавшейся ситуации и событиям прошлой недели.

Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля — в этот день запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. Они заняли территорию у здания парламента и станции метро "Руставели". Сначала противники ЛГБТ уничтожили палатки активистов оппозиции у парламента, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте.

В беспорядках пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты. По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности.

В то же время глава МВД Грузии отметил, что нападение было организованным и следствие работает в этом направлении.

На данный момент полиция задержала 25 человек по делу о беспорядках 5-6 июля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.