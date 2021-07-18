Выступление главы МВД Грузии в парламенте под угрозой

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури началось в парламенте с инцидента, и теперь оно под угрозой.
Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкара, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами оператора и попытались занять трибуну. Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.
"Форма и смысл протеста аморальны, и аморальны по своему смыслу, когда за счет смерти журналистов пытаются себе записать очки политики. Пока не прекратится это аморальное действие, лучше не начинать рассмотрение этого вопроса", - сказал Кобахидзе.
"Единственный ответ, который мы хотим услышать от господина Гомелаури, единственное заявление, которое хочет услышать общественность, это ваша отставка и отставка Ираклия Гарибашвили. Он поощрил насилие, которое привело к смерти Лексо Лашкарава. Вы не сможете заставить нас молчать, ни нас, ни независимые СМИ ", - сказала депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Тина Бокучава.
Председатель парламента Грузии призвал убрать баннеры и фотографии, чтобы заседание продолжилось. "У протеста есть свое время, но заседание нужно продолжать без него", - сказал Кучава.Оппозиция настаивает на продолжении заседания в баннерах. "Ничего не происходит сейчас в зале, и никто не мешает министру выступать", - сказал Георгий Вашадзе.
Министр в ходе заседания расскажет о действиях полиции 5 и 6 июля и после ответит на вопросы депутатов.
Выступление министра проходит на фоне акции протеста журналистов, которые в эти минуты требуют, чтобы их впустили в парламент.
В зале аншлаг, из 150 кресел депутатов заполнены почти все . Оппозиция обещает задать министру критические вопросы по создавшейся ситуации и событиям прошлой недели.
Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля — в этот день запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. Они заняли территорию у здания парламента и станции метро "Руставели". Сначала противники ЛГБТ уничтожили палатки активистов оппозиции у парламента, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте.
В беспорядках пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты. По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности.
В то же время глава МВД Грузии отметил, что нападение было организованным и следствие работает в этом направлении.
На данный момент полиция задержала 25 человек по делу о беспорядках 5-6 июля.
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