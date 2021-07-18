Выступление главы МВД в парламенте Грузии сорвано

Все должны были вернуться к выполнению своих обязанностей, в частности журналисты должны были освещать сессию, а не выставлять баннеры, заявил спикер парламента

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури перед депутатами перенесено на другой день, заявил спикер законодательного органа Каха Кучава.

По его словам, министра заслушают на другом пленарном заседании.

Ранее, как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкара, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами оператора и попытались занять трибуну. Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.

На балконе журналистов вывешено два баннера с надписями "Все виновные должны быть наказаны" и "Возьмите политическую ответственность".

"В таком режиме продолжение обсуждения действительно не служит той цели, ради которой мы собрались и назначили внеочередное заседание. Поэтому объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Мы обсудим этот вопрос на другом внеочередном заседании ", - сказал председатель парламента Каха Кучава.

По его словам, у каждого было время на протест, но после все должны были вернуться к выполнению своих обязанностей, в частности журналисты должны были освещать сессию, а не выставлять баннеры.

"То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь, это было целенаправленно организованно против того, чтобы сегодня мы провели заседание", - сказал Кучава.

На балконе представители СМИ вывесили два баннера с надписями "Все виновные должны быть наказаны" и "Возьмите политическую ответственность".

К журналистам поднялся член "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа и попросил их убрать свои баннеры. Журналисты отказались это сделать, и баннеры продолжают висеть в зале.

Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля — в этот день запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. Они заняли территорию у здания парламента и станции метро "Руставели". Сначала противники ЛГБТ уничтожили палатки активистов оппозиции у парламента, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте.

В беспорядках пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты. По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности.

В то же время глава МВД Грузии отметил, что нападение было организованным и следствие работает в этом направлении.

На данный момент полиция задержала 25 человек по делу о беспорядках 5-6 июля.

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