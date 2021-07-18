Члены партии "Лело для Грузии" задержаны полицией у здания парламента

Полицейские неоднократно призывали оппозиционеров покинуть территорию, а после игнорирования указания их задержали

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Членов партии "Лело для Грузии" Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полиция насильно вывела с территории, прилегающей к парламенту.

Оппозиционные политики потребовали пропустить в законодательный орган, где должно было начаться выступление главы МВД Вахтанга Гомеалури по событиям 5-6 июля в Тбилиси.

Правоохранители неоднократно призывали Гегелия и Датунашвили покинуть территорию. После того, как их требование в очередной раз не было услышано, их насильно вывели с территории и посадили в машину.

В начале пленарного заседания председатель партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе обратился к министру внутренних дел с требованием немедленно освободить своих однопартийцев.

Между тем, выступление главы МВД перед депутатами было перенесено на другой день из-за баннеров представителей СМИ. К журналистам поднялся член "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа и попросил их убрать свои баннеры. Журналисты отказались это сделать.

Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля — в этот день запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. Они заняли территорию у здания парламента и станции метро "Руставели". Сначала противники ЛГБТ уничтожили палатки активистов оппозиции у парламента, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте.

В беспорядках пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты. По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности.

В то же время глава МВД Грузии отметил, что нападение было организованным и следствие работает в этом направлении.

На данный момент полиция задержала 25 человек по делу о беспорядках 5-6 июля.

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