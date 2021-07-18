Оппозиционеры залили краской фонтан у здания администрации правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Активисты организации "Дроа" и партии "Единое национальное движение" окрасили воду в фонтане возле здания правительственной канцелярии в Тбилиси в красный цвет.

По словам активистов, красный цвет - символ кровавой власти, и таким образом они протестуют против убийства оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава.

"Сегодня мы видели напуганного министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, которого защищали депутаты "Мечты". Здесь мы видим напуганных полицейских, которые знают, что они виноваты, и все равно бесстыдно выписывают штраф", - сказала лидер движения "Дроа" Элене Хоштария.

Находящиеся у здания канцелярии полицейские выписали активистам штраф за выброс мусора. В свою очередь, нарушители отказались подписывать квитанцию и заявили, что банки из-под краски аккуратно собрали в пакет и "не мусорили".

Полицейские предложили активистам обжаловать уже выписанный штраф.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси 5 июля пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

В воскресенье министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури должен был выступить в парламенте и ответить на вопросы депутатов по событиям 5 и 6 июля в Тбилиси. Однако пленарное заседание было перенесено на неопределенный срок.

По словам спикера парламента Кахи Кучаваа, причиной переноса выступления стали два баннера представителей СМИ, которые они вывесили в ложе, - "Накажите всех виновных!" и "Возьмите политическую ответственность". Министр просил убрать их, журналисты отказались.

Кучава подчеркнул, что журналисты должны были освещать сессию, а не выставлять баннеры с требованиями.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.