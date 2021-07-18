Президент Евросовета Шарль Мишель прибыл в Батуми

Мишель примет участие в ежегодной международной конференции - "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона"

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию с официальным визитом.

Самолет Мишеля приземлился в Батумском международном аэропорту несколько минут назад. Это уже третий визит президента в Грузию с начала года.

До Батуми Шарль Мишель посетил Армению и Азербайджан.

В аэропорту европейского дипломата встретили несколько грузинских журналистов с плакатами и фотографиями умершего оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава.

Цель акции - привлечь внимание Шарля Мишеля к давлению на оппозиционные СМИ в Грузии и событиям 5 июля в Тбилиси.

Завтра Президент Европейского совета проведет встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, а также примет участие в ежегодной международной конференции - "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона".

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

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