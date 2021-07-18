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Президент Европейского совета Шарль Мишель

Президент Евросовета Шарль Мишель прибыл в Батуми

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (78)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210718/252353918/Prezident-Evrosoveta-Sharl-Mishel-pribyl-v-Batumi.html

Мишель примет участие в ежегодной международной конференции - "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона"

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию с официальным визитом.

Самолет Мишеля приземлился в Батумском международном аэропорту несколько минут назад. Это уже третий визит президента в Грузию с начала года.

Шарль Мишель во время визита в Грузию
© Sputnik / STRINGER
Шарль Мишель возвращается - президент Евросовета едет в Грузию разбираться, что происходит

До Батуми Шарль Мишель посетил Армению и Азербайджан.

В аэропорту европейского дипломата встретили несколько грузинских журналистов с плакатами и фотографиями умершего оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава.

Цель акции - привлечь внимание Шарля Мишеля к давлению на оппозиционные СМИ в Грузии и событиям 5 июля в Тбилиси.

Сорванное выступление Вахтанга Гомелаури на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Выступление главы МВД в парламенте Грузии сорвано

Завтра Президент Европейского совета проведет встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, а также примет участие в ежегодной международной конференции - "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона".

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

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Темы:
Грузия - ЕС (78)
Теги:
Евросоюз, Батуми, Грузия

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