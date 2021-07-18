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Сорванное выступление Вахтанга Гомелаури на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года

Президент Грузии заступилась за журналистов

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210718/252354176/Prezident-Gruzii-zastupilas-za-zhurnalistov.html

Свобода слова и выражения мнения должны быть защищены в стране и СМИ должно быть разрешено работать без ограничений, считает президент

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что сегодняшние события в парламенте Грузии наносят ущерб имиджу страны.

Как написала президент в своем заявлении, такой подход недопустим.

Сорванное выступление Вахтанга Гомелаури на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Выступление главы МВД в парламенте Грузии сорвано

"Завтра - очень важный день для Грузии, для ее европейского пути, для вступления в Европейский Союз и для дальнейшего развития страны. Батуми посетят президенты Совета Европы и ассоциированных стран Восточного партнерства - Украины и Молдовы! События в Парламенте Грузии наносят ущерб стране и в целом недопустимы", - сказала президент.

Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури перед депутатами перенесено на другой день. Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами оператора и попытались занять трибуну. Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.

На балконе журналистов вывешено два баннера с надписями "Все виновные должны быть наказаны" и "Возьмите политическую ответственность".

Ника Гварамия и журналисты у входа в здание парламента Грузии. Акция протеста 18 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Президент также изложила свою позицию по вопросу работы СМИ и заявила, что, несмотря на любую критическую позицию, в стране необходимо защищать свободу слова,

"В любом случае, нарушение прав человека неоправданно, тем более в парламенте, который создает правовую основу для защиты прав человека и который должен быть примером для общества! Что касается разрыва деловых отношений со СМИ, несмотря на любую критическую позицию, мы все согласны с тем, что свобода слова и выражения мнения должны быть защищены в стране, и СМИ должно быть разрешено работать без ограничений", - сказала президент.

По словам Зурабишвили, завтра на Батумской международной конференции и встрече лидеров состоится обсуждение пути в Европу, где три ассоциированных страны подпишут совместное заявление.

"Заявленное нами желание быть членом европейской семьи должно быть подтверждено и одобрено делом, завтра самое время для этого", - подытожила президент.

В понедельник в Батуми откроется ежегодная Международная конференция под названием "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона".

Шалва Папунашвили
photo: Shalva Papuashvili / FB
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Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

В конференции примут участие Президент Европейского совета Шарль Мишель и президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский.

Грузию на конференции будут представлять президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (46)
Теги:
Парламент Грузии, Журналисты, Президент Грузии, Грузия

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