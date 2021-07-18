МВД задержало наркодилера по подозрению в продаже героина умершему оператору

При личном досмотре обвиняемого правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере - всего семь упаковок

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя тбилисского района Поничала по обвинению в "незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере", сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным МВД, следствие установило, что обвиняемый незаконно торговал наркотиками и 10 июля 2021 года в Поничала он продал героин оператору "ТВ Пирвели" Александру (Лексо) Лашкарава и его знакомым.

При личном досмотре обвиняемого правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере - всего семь упаковок. Были опрошены десятки свидетелей, изучены записи с камер наружного наблюдения.

По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков ведется расследование в соответствии со статьей - "незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля на шестой день после жестокого избиения противниками ЛГБТ на акции 5 июля. Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики — морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти, 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда снимал происходящие события. Всего же в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

После его смерти журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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