23:55 18 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала

МВД задержало наркодилера по подозрению в продаже героина умершему оператору

photo : press-service of the Ministry of the Internal Affairs of Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (46)
171 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/12/252350256.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210718/252354215/MVD-zaderzhalo-narkodilera-po-podozreniyu-v-prodazhe-geroina-umershemu-operatoru.html

При личном досмотре обвиняемого правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере - всего семь упаковок

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя тбилисского района Поничала по обвинению в "незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере", сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным МВД, следствие установило, что обвиняемый незаконно торговал наркотиками и 10 июля 2021 года в Поничала он продал героин оператору "ТВ Пирвели" Александру (Лексо) Лашкарава и его знакомым.

Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обвиняемого в избиении оператора Первого канала суд отправил в заключение

При личном досмотре обвиняемого правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере - всего семь упаковок. Были опрошены десятки свидетелей, изучены записи с камер наружного наблюдения.

По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков ведется расследование в соответствии со статьей - "незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля на шестой день после жестокого избиения противниками ЛГБТ на акции 5 июля. Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.
Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Полицейский кордон
© Sputnik / Alex Shlamov
Оператор Первого канала, избитый на акции 5 июля в Тбилиси, ослеп на один глаз

В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики — морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти, 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда снимал происходящие события. Всего же в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

После его смерти журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (46)
Теги:
МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться