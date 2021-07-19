Международная конференция открывается в Батуми в понедельник

По итогам конференции Грузия, Украина и Молдова подпишут совместное заявление, сообщила президент Грузии

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Ежегодная международная конференция "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" открывается в понедельник, 19 июля в Батуми

По приглашению Президента Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Молдовы Майя Санду и Президент Европейского Совета Шарль Мишель посетят Батуми 19 июля.

"Я приветствую встречу президентов Европейского совета, Украины и Молдовы в Батуми на международной конференции", - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.

По ее словам, на Батумской международной конференции и встрече лидеров состоится обсуждение пути в Европу, где три ассоциированных страны подпишут совместное заявление.

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Батуми в воскресенье, 18 июля. Президентов Украины и Молдовы ждут в понедельник.

По сообщению администрации президента Грузии, после совместной встречи лидеры ассоциированных стран и президент Европейского совета Шарль Мишель выступят с заявлениями для прессы. Встреча лидеров состоится в рамках Батумской международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона".

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

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