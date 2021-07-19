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Шарль Мишель и Арчил Талаквадзе

Президент Евросовета пытается "разрулить" кризис в Грузии – встречи уже начались

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210719/252356455/Prezident-Evrosoveta-pytaetsya-razrulit-krizis-v-Gruzii---vstrechi-uzhe-nachalis-.html

Несколько месяцев назад именно Шарль Мишель лично занимался урегулированием политического кризиса в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник утром провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба главы грузинского государства.

Это первая официальная встреча Мишеля после приезда в Батуми. В понедельник утром здесь должна была начаться ежегодная международная конференция - "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" с участием президентов Евросовета, Грузии, Украины и Молдовы, однако мероприятие отложили на 17:00 тбс в связи с более важными вопросами.

Президент Европейского совета приехал в Грузию на фоне нового бойкота парламента большинства оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля. 

В настоящее время глава Евросовета встречается с представителями оппозиционных партий. Главной темой разговора станет реализация соглашения от 19 апреля и события 5-6 июля. После состоится встреча с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям.

Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишиться финансовой помощи ЕС.

Шарль Мишель является автором документа по выходу из политического кризиса, подписанного частью оппозиции и правящей партией 19 апреля. В данный момент между оппозицией и "Грузинской мечтой" ведутся серьезные споры на тему выполнения документа.

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