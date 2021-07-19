Лидер "Гирчи" пропустил встречу с Шарлем Мишелем из-за коронавируса

Обязательным условием для политиков для встречи с президентом Европейского совета было прохождение ПЦР-теста на коронавирус. У Зураба Джапаридзе он оказался положительным

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Коронавирус, выявленный у лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, стал причиной, по которой он не смог вместе со всеми оппозиционными политиками встретиться с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как написал Джапаридзе на своей странице в Facebook, обязательным условием для встречи с Мишелем был предварительный ПЦР-тест. Утром он получил положительный ответ.

По его словам, болезнь протекает абсолютно бессимптомно.

"Я не могу присутствовать на встрече с президентом Мишелем. Обязательным условием для посещения встречи был ПЦР-тест. Вчера меня проверили, а сегодня сказали, что ответ положительный. Симптомов у меня не было и нет, но ясно, что я не смогу попасть на встречу", – написал политик.

По словам Джапаридзе, он собирался поговорить с президентом Мишелем о нарушении "Грузинской мечтой" соглашения от 19 апреля, о судебной реформе, ухудшении отношений с ЕС и США.

Джапаридзе надеется, что Шарль Мишель "проявит жесткость при встрече с правящей партией и больше не посадит "Грузинскую мечту" и оппозицию за стол переговоров, так как в этом "нет смысла".

Зураб Джапаридзе привился от коронавируса в начале мая китайской вакциной Sinopharm. Ранее коронавирус подтвердился у сына политика и вся семья перешла в режим самоизоляции.

При этом Джапаридзе всегда выступал против действия в стране ковид-ограничений. Он протестовал против закрытия баров и ресторанов, комендантского часа и масочного режима. В начале февраля на фоне строгих ограничений Зураб Джапаридзе в качестве акта политического неповиновения открыл бар "У Джапара". Правда, бар вскоре шумно прикрыла инспекция труда.

Самого политика, который часто принимает участие в протестных акциях, редко можно увидеть в защитной маске.

После парламентских выборов 31 октября из-за внутренних разногласий между четырьмя главными лидерами партия "Гирчи" раскололась. Обе стороны оставили за собой старое название партии. Джапаридзе добавил к своей "Гирчи" еще и "больше свободы". И учредительный съезд он провел оригинально – весь актив партии был избран за шесть минут, что стало рекордом в грузинской политике.

Сейчас в Грузии две партии с практически одинаковым названием "Гирчи" и "Гирчи – больше свободы".

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