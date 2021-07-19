Ложь и дезинформация: администрация премьера Грузии о срыве визита Гарибашвили в США

В администрации главы правительства заявляют, что визит Ираклия Гарибашвили в Вашингтон вообще не планировался

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Информация о срыве официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в США является ложью и целенаправленной дезинформацией, заявляет пресс-служба администрации главы грузинского правительства.

Накануне проживающий в США грузинский журналист Демна Девдариани в социальной сети Facebook написал, что на текущей неделе должен был состояться официальный визит Гарибашвили в Вашингтон и его встречи с конгрессменами. Однако, как утверждал журналист, неожиданно визит и встречи были отменены из-за того, что представители конгресса США "проявили ноль интереса к встрече".

"Разъясняем: визит премьер-министра в США не был запланирован. Распространенная отдельными лицами информация является ложью и целенаправленной дезинформацией. Информацию о визитах премьер-министра пресс-служба распространяет заранее. В данном случае подобного не было, соответственно, абсолютная спекуляция утверждать, что якобы запланированный визит премьера в США сорван", – отмечают в администрации.

Напомним, в последнее время со стороны Вашингтона не раз прозвучали острые и критические послания в адрес Грузии. В конце прошлой недели недовольство США вызвало назначение судей Верховного суда Грузии. В распространенном заявлении Госдепа США было отмечено, что Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

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