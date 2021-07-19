13:32 19 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Правительственная администрация

Ложь и дезинформация: администрация премьера Грузии о срыве визита Гарибашвили в США

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (546)
12911
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/13/252357192.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210719/252357200/Lozh-i-dezinformatsiya-administratsiya-premera-Gruzii-o-sryve-vizita-Garibashvili-v-SShA.html

В администрации главы правительства заявляют, что визит Ираклия Гарибашвили в Вашингтон вообще не планировался

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Информация о срыве официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в США является ложью и целенаправленной дезинформацией, заявляет пресс-служба администрации главы грузинского правительства.

Накануне проживающий в США грузинский журналист Демна Девдариани в социальной сети Facebook написал, что на текущей неделе должен был состояться официальный визит Гарибашвили в Вашингтон и его встречи с конгрессменами. Однако, как утверждал журналист, неожиданно визит и встречи были отменены из-за того, что представители конгресса США "проявили ноль интереса к встрече".

Здание Верховного суда Грузии
photo : Supreme Court of Georgia / FB
Госдеп обвинил власти в нарушении соглашения - "Грузинская мечта" нашла виноватых

"Разъясняем: визит премьер-министра в США не был запланирован. Распространенная отдельными лицами информация является ложью и целенаправленной дезинформацией. Информацию о визитах премьер-министра пресс-служба распространяет заранее. В данном случае подобного не было, соответственно, абсолютная спекуляция утверждать, что якобы запланированный визит премьера в США сорван", – отмечают в администрации.

Напомним, в последнее время со стороны Вашингтона не раз прозвучали острые и критические послания в адрес Грузии. В конце прошлой недели недовольство США вызвало назначение судей Верховного суда Грузии. В распространенном заявлении Госдепа США было отмечено, что Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (546)
Теги:
США, Визит, Ираклий Гарибашвили, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться