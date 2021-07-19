13:32 19 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины прибыл в Грузию

photo: press-service of the President of Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
8801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252107560.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210719/252357914/Prezident-Ukrainy-pribyl-v-Gruziyu.html

Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы примет участие в Международной конференции, которая состоится сегодня в Батуми

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грузию, сообщает Министерство иностранных дел.

Его самолет сел в Международном аэропорту Батуми, где состоится 17-я Международная конференция, в которой примет участие Зеленский.

Крепость Петра в Аджарии. Административное здание
© Sputnik / Seyran Baroyan
Международная конференция открывается в Батуми в понедельник

Конференция откроется в понедельник, во второй половине дня. Откроет встречу вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани.

В мероприятии также примут участие президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель, который уже встретился с президентом Грузии и оппозицией.

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

В связи с глобальной пандемией, Батумская международная конференция в 2020 году не проводилась. В этом году она проходит в гибридном формате – часть спикеров подключится к встрече в онлайн-формате.

В 2019 году Батумская международная конференция была посвящена десятой годовщине стран Восточного партнерства.

Владимир Зеленский также проведет двусторонние встречи с президентом и премьером Грузии. Стороны обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Визит, Украина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться