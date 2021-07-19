Президент Украины прибыл в Грузию

Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы примет участие в Международной конференции, которая состоится сегодня в Батуми

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грузию, сообщает Министерство иностранных дел.

Его самолет сел в Международном аэропорту Батуми, где состоится 17-я Международная конференция, в которой примет участие Зеленский.

Конференция откроется в понедельник, во второй половине дня. Откроет встречу вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани.

В мероприятии также примут участие президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель, который уже встретился с президентом Грузии и оппозицией.

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

В связи с глобальной пандемией, Батумская международная конференция в 2020 году не проводилась. В этом году она проходит в гибридном формате – часть спикеров подключится к встрече в онлайн-формате.

В 2019 году Батумская международная конференция была посвящена десятой годовщине стран Восточного партнерства.

Владимир Зеленский также проведет двусторонние встречи с президентом и премьером Грузии. Стороны обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

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