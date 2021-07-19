Гарибашвили-Мишель – о чем рассказал премьер Грузии президенту Евросовета

Глава грузинского правительства обещал провести местные выборы максимально прозрачно, и просил Евросоюз прислать как можно больше наблюдателей в страну

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Выполнение соглашения от 19 апреля, предстоящие выборы в органы местного самоуправления и текущие в стране реформы были главными темами на встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Президент Европейского совета прибыл в Грузию для участия в ежегодной Международной конференция "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона". Шарль Мишель уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с представителями парламентской оппозиции.

"У меня была очень плодотворная беседа с президентом Мишелем. В первую очередь я предоставил ему информацию о выполнении с нашей стороны взятых обязательств. Я сказал, что мы мотивированы и следуем этому процессу, и с нашей стороны все обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены и выполняются. Здесь же я сказал ему, что, к сожалению, до сегодняшнего дня большая часть оппозиции не подписала указанное соглашение, что безусловно является препятствующим фактором для стабилизации политической ситуации", – заявил Гарибашвили на пресс-конференции после встречи.

Он подчеркнул, что главная задача властей – сохранение стабильной ситуации и мира в Грузии.

"Второе – я сказал ему, что мы абсолютно мобилизованы, чтобы предстоящие выборы прошли в максимально мирной среде, чтобы процесс был абсолютно прозрачным. Я обратился к президенту Мишелю с просьбой прислать как можно больше наблюдателей под эгидой и миссией Евросоюза в Грузию на предстоящие выборы, чтобы ни у кого не было повода для политических спекуляций", – отметил премьер.

На встрече Гарибашвили с президентом Мишелей речь также шла об избирательной и судебной реформах.

"И третье – я говорил с президентом Мишелем об избирательной реформе. Я ему сказал, что мы разработали почти совершенную избирательную реформу с участием оппозиции. Я также сказал ему, что мы хотим и абсолютно мотивированы продолжить и уже проводим реформу правосудия, очень важную для нашей страны. Я сказал ему, что за годы мы уже достигли значительных результатов в судебной системе. Однако этого недостаточно и делаем еще больше, и доведем этот процесс до конца", – сказал Гарибашвили.

Президент Европейского совета Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и это под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии.

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