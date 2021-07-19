Сначала суд – потом деньги: президент Евросовета назвал условие для Грузии

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Реформа системы правосудия в Грузии является условием для макроэкономической помощи от Евросоюза, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Евросовета прибыл в Грузию для участия в ежегодной Международной конференция "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона". Кроме того, визит в Грузию проходит на фоне нового бойкота парламента большинства оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля.

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям. Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишиться финансовой помощи ЕС.

"Реформа правосудия является главной частью соглашения от 19 апреля и предусловием для макрофинансовой помощи Евросоюза Грузии. Поспешное назначение судей Верховного суда не полностью отражает результаты консультаций, которые были с международными партнерами... Это действительно упущенная возможность", – заявил Шарль Мишель после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

Назначение судей вызвало критику международных партнеров – ЕС и США. В своем заявлении Госдеп США отметил, что США глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии.

"Сегодня у меня была возможность встретиться с президентом Зурабишвили, с премьер министром Гарибашвили и с лидерами парламентской оппозиции для того, чтобы вместе с ними рассмотреть те события, которые происходили в Грузии, а также выполнение соглашения от 19 апреля. Мое главное послание ко всем политическим партиям в Грузии – осуществление соглашения от 19 апреля, оно является главной гарантией того, чтобы Грузия осуществила свою демократическую повестку дня исходя из интересов страны и граждан Грузии", – заявил Мишель.

Президент Евросовета выразил довольство тем, что все подписавшие соглашения впредь выполняют свои обязательства.

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