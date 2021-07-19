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Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Батуми

© photo: Sputnik / Miroslav Rotar
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (648)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210719/252361293/Prezident-Moldovy-Mayya-Sandu-pribyla-v-Batumi.html

Санду примет участие в 17-й Батумской международной конференции, а также проведет переговоры с грузинским и украинским президентами

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Самолет с президентом Молдовы Майей Санду приземлился в Международном аэропорту в Батуми.

Главу государства встречал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Крепость Петра в Аджарии. Административное здание
© Sputnik / Seyran Baroyan
Международная конференция открывается в Батуми в понедельник

Майя Санду прибыла в Грузию по приглашению президента Саломе Зурабишвили.

Она принимает участие в 17-й Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона", которая открылась в Батуми.

На мероприятии выступят также президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Украины Владимир Зеленский, глава Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель. Последний с утра провел встречи с президентом, премьер-министром и лидерами грузинской оппозиции.

Еврокомиссия, флаги Евросоюза
© REUTERS / Francois Lenoir
Эксперты об "Ассоциированном трио": манифест, а не структура

Главными темами конференции стали повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

В связи с глобальной пандемией, Батумская международная конференция в 2020 году не проводилась. В этом году она проходит в гибридном формате – часть спикеров подключится к встрече в онлайн-формате.

В 2019 году Батумская международная конференция была посвящена десятой годовщине стран Восточного партнерства.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (648)
Теги:
Молдова, Грузия

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