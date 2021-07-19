Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Батуми

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Самолет с президентом Молдовы Майей Санду приземлился в Международном аэропорту в Батуми.
Главу государства встречал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Майя Санду прибыла в Грузию по приглашению президента Саломе Зурабишвили.
Она принимает участие в 17-й Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона", которая открылась в Батуми.
На мероприятии выступят также президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Украины Владимир Зеленский, глава Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель. Последний с утра провел встречи с президентом, премьер-министром и лидерами грузинской оппозиции.
Главными темами конференции стали повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
В связи с глобальной пандемией, Батумская международная конференция в 2020 году не проводилась. В этом году она проходит в гибридном формате – часть спикеров подключится к встрече в онлайн-формате.
В 2019 году Батумская международная конференция была посвящена десятой годовщине стран Восточного партнерства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.