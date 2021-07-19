Главные послания президента Евросовета: кто что услышал на встрече с Шарлем Мишелем

Основным и главным требованием президента Европейского совета как к правящей партии, так и оппозиции было неукоснительно выполнить все пункты подписанного ими 19 апреля соглашения по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал все оппозиционные партии подписать соглашение от 19 апреля, а тем, кто уже подписал, – напомнил о необходимости выполнения всех пунктов договора.

Президент Евросовета прибыл в Грузию для участия в ежегодной Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона". Ранее Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии. Подписывать документ до этого времени отказывается самая крупная оппозиционная партия Грузия "Единое национальное движение".

"Наши европейские коллеги считают документ Мишеля тем ключевым документом, который должен обеспечить и европейское будущее нашей страны, и те политические изменения, которые нужны этой стране. Поэтому с его стороны мы еще раз услышали призыв всем, кто хочет демократического и европейского будущего для страны, подписать данное соглашение", - заявила депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили после встречи Шарля Мишеля с представителями парламентской оппозиции.

Визит в Грузию проходит на фоне очередного бойкота парламента большинством оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля.

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки их рекомендациям. Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишиться финансовой помощи ЕС.

В нарушении соглашения правящую партию обвинил на встрече и лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

"Грузинская мечта" не хочет выполнить соглашение Шарля Мишеля. Но сегодня мы получили гарантию того, что у нас будет полная поддержка со стороны Евросоюза в том, чтобы документ был выполнен, в том числе в плане правосудия и по другим направлениям, которые расписаны в этом соглашении", - заявил Вашадзе.

Представитель партии "Лело" Бадри Джапаридзе назвал встречу оппозиции с президентом Мишелем содержательной и конструктивной.

"У нас была возможность провести более глубокий анализ. Что касается достигнутого при медиации президента Мишеля соглашения и процесса его выполнения, было абсолютно открыто продемонстрировано, как "Грузинская мечта" нарушает соглашение в части назначения судей Верховного суда", - заявил Джапаридзе.

По его словам, у Евросоюза есть все инструменты, чтобы не допустить нарушения соглашения со стороны "Грузинской мечты".

"Судебная реформа в этом случае является одним из главных пунктов для Евросоюза. Осуществление данной реформы является обязательным условием для выделения транша в 75 миллионов евро. К сожалению, шаги "Грузинской мечты" ставят под угрозу благополучие наших граждан, благополучие нашего государства. Поэтому мы надеемся, что вовлеченность президента Мишеля в конечном итоге обеспечит то, что "Грузинская мечта" будет вынуждена выполнить все предусмотренные соглашением пункты", - заявил Джапаридзе.

Визит и заявления президента Евросовета прокомментировал председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Шарль Мишель приехал с довольно резкими посланиями к радикальной оппозиции, о чем и было заявлено публично. Мы говорили, что радикальной оппозиции придется подписать соглашение. Сегодня это уже очевидно, послание им строгое. Исходя из этого, им придется отказаться от того, что они говорили на протяжении всех этих месяцев", - заявил Кобахидзе.

Что касается вопроса назначения судей Верховного суда, то, по его словам, всем партнерам будет предоставлена детальная информация.

«Грузинская мечта» выполняла все пункты, когда принимала решения в связи с отбором судей Верховного суда. Все ясно как день. У нас были устные переговоры. Все это отразилось в тексте документа, мы следуем документу Мишеля», - отметил Кобахидзе.

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.

Назначение судей вызвало критику международных партнеров – ЕС и США. В своем заявлении Госдеп США отметил, что США глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.

Свое недовольство назначением судей Верховного суда выразил и лично президент Европейского совета в понедельник после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, подчеркнув, что реформа системы правосудия в Грузии является условием для выделения Грузии макроэкономической помощи Евросоюзом.

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