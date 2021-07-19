Президенты Грузии, Украины и Молдовы подписали декларацию Батумского саммита

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Меморандум "Общий путь к европейской интеграции" подписали президенты Грузии, Украины и Молдовы в ходе международной конференции в Батуми.
Главной темой 17-й Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" стало повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
В подписанном документу три страны подтвердили готовность к усилению "Восточного партнерства", продолжению процесса интеграции в Европейский Союз путем реформ и сближения законодательства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен представить четкое видение будущего программы "Восточное партнерство". "В декабре должен состояться саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей этого партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым, заявил Зеленский в ходе конференции.
Обращаясь к президентам трех стран, Шарль Мишель заявил о приоритетах в подготовке к саммиту Восточного партнерства, намеченному на декабрь текущего года.
"Первый приоритет - давайте постараемся мобилизовать больше финансовой помощи и быть инновационными, работать с Европейским инвестиционным банком для поддержки конкретных инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить развитие и укрепление малого и среднего бизнеса на благо страны и ее граждан", - сказал Мишель.