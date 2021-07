Президенты Грузии, Украины и Молдовы подписали декларацию Батумского саммита

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Меморандум "Общий путь к европейской интеграции" подписали президенты Грузии, Украины и Молдовы в ходе международной конференции в Батуми.

Главной темой 17-й Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" стало повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

В подписанном документу три страны подтвердили готовность к усилению "Восточного партнерства", продолжению процесса интеграции в Европейский Союз путем реформ и сближения законодательства.

"У нас есть обязательство продолжать и укреплять реформы, адаптировать наше законодательство с законодательством ЕС, усилить принципы верховенства закона, и у нас также есть обязательство укреплять и поддерживать друг друга", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Декларация Батумского саммита, которую мы подписали, отражает наши обязательства. У нас общее желание - вступить в Евросоюз", - заявила президент Молдовы Майя Санду .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен представить четкое видение будущего программы "Восточное партнерство". "В декабре должен состояться саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей этого партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым, заявил Зеленский в ходе конференции.