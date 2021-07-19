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Мамука Хазарадзе

Лидер партии "Лело" предлагает создать теневое коалиционное правительство

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (552)
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Sputnik Грузия
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В будущем правительстве министры силовых ведомств не должны быть от "Единого национального движения"

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинская оппозиция должна предпринять шаги для формирования большой коалиции, заявил лидер партии "Лело - партнерство для Грузии" Мамука Хазарадзе.

По его словам, в связи со сложной ситуацией в Грузии, оппозиции следует уже сегодня начать консультации по формированию теневого коалиционного правительства и кандидату в будущие премьер-министры страны.

Генеральный секретарь партии Лело Бадри Джапаридзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Грузинская оппозиция начинает процедуру импичмента правительства

"Сегодня же необходимо соглашение о том, что в будущем правительстве от "Национального движения" не будут представлены министры силовых ведомств, они должны быть профессионалами из гражданского общества. Если оппозиция сможет это сделать, тогда нынешнее правительство мечты изменится, и страна вступит на путь быстрых реформ и необратимой европейской интеграции", - написал Хазарадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Именно парламентская фракция "Лело - партнерство для Грузии" на фоне акций протеста представителей СМИ выступила с инициативой начала процедуры выражения недоверия правительству.

Однако, процедура импичмента правительству Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили еще до ее начала оказалась под вопросом - раскол начался среди оппозиции.

Инициаторы импичмента правительству уже набрали 46 голосов: 32 голоса – фракции "Нацдвижения" и по 7 – фракций "Лело – партнерство для Грузии" и "Группа реформ Шарля Мишеля".

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Оппозиции не хватает подписей для импичмента правительству Грузии

Для начала процедуры им не хватает еще четырех голосов, а для ее завершения – 30.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.

У оппозиции в парламенте всего 66 мест, однако не вся оппозиция согласна с импичментом, в том числе "Гирчи" и члены команды экс-премьера Георгия Гахария.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" также равнодушно отнеслись к угрозам объявления недоверия их премьер-министру. Представители большинства уверены, что оппозиция ничего не добьется процедурой недоверия.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (552)
Теги:
Оппозиция, Лело для Грузии, Грузия

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