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Леван Васадзе

Левану Васадзе диагностировали очень редкое и тяжелое заболевание

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (553)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210720/252366796/Levanu-Vasadze-diagnostirovali-ochen-redkoe-i-tyazheloe-zabolevanie.html

Грузинский политик по видеовключению из Москвы сообщил, что почувствовал себя гораздо лучше, как только покинул Грузию

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Лидеру политической партии "ЭРИ" Левану Васадзе российcкие врачи диагностировали тяжелое и редкое заболевание.

Политик рассказал о своем диагнозе в видеообращении на Facebook. По его словам, он умышленно не называет свою болезнь, но может сказать, о ее редкости говорит то, что недуг поражает только двух человек из миллиона.

Леван Васадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мне поставили диагноз тяжелого хронического заболевания, которое является одним из самых редких в мире. Я не буду называть его намеренно, чтобы не вторгаться в это личное пространство", – рассказал Васадзе.

Как отметил политик, он ведет здоровый образ жизни – занимается спортом, не курит и не пьет, поэтому недоумевает, как у него могла появиться эта болезнь.

По словам Васадзе странно и то, что он почувствовал себя лучше, когда покинул Грузию.

"Странно, что с тех пор, как я уехал из Грузии, мое состояние резко улучшилось, однако, к сожалению, у меня диагностировали болезнь. Мое самочувствие несравнимо лучше, после отъезда. Кроме того, мне очень любопытно, откуда и как узнали об этом три ультралиберальных телевидения – "Formula", "Мтавари" и "Пирвели" – и почему все три подчеркнули, что я был отравлен. Какой информацией они располагали, было бы хорошо, если бы кто-нибудь спросил", – сказал Васадзе.

Бизнесмен Леван Васадзе на акции протеста против парада гордости
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По словам Левана Васадзе, он не собирается менять свои планы или отступать и продолжит начатое.

Информация о госпитализации Васадзе в одну из турецких клиник появилась 24 июля. Некоторые оппозиционные к власти СМИ не исключили возможность отравления.

Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей – у него четыре девочки и четыре мальчика.

В середине мая Васадзе основал политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда) и собирается принять участие в предстоящих местных выборах. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (553)
Теги:
Политика, Грузия

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